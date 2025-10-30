Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün sabah 07.00 sıralarında çöken 5 kişilik aileden 4'ünün hayatını kaybettiği çöken bina Türkiye'yi üzüntüye boğdu.

Binada yalnızca, 2'nci ve 3'üncü kattaki dairede kiracı olarak oturan 5 kişilik Bilir ailesinin olduğu belirlendi.

SADECE DİLARA KURTULABİLDİ

Arama-kurtarma çalışmaları gece saatlerine kadar sürdü. Gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Hayrunnisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde, baba Levent Bilir (44) ve anne Emine Bilir’in (37) de cansız bedenlerine ulaşıldı.

SAVCILAR İNCELEME YAPACAK

Enkaz kaldırma çalışmaları Cumhuriyet savcılarının incelemesinin ardından başlayacak.