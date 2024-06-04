Gebze'de mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Kaynak: İHA
Gebze'de mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Gebze'de, belediye ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, ilçedeki mezarlıklarda başlatılan çalışmalar kapsamında, Gebze Belediyesi ekipleri; mezarlıklardaki taş, moloz, çöp ve yabancı otları temizliyorlar.

Mezarlık içerisindeki yollarda bulunan taş ve toprak yığınları kaldırılıyor, kırık dallar ve ağaçlar temizlenerek bayram ziyaretleri için hazırlıklar yapılıyor.

Gebze Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların bayram boyunca mezarlık ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir şekilde yapabilmeleri ve defin işlemlerini sorunsuz gerçekleştirebilmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

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