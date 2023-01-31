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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir savcı gözaltına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Cumhuriyet Savcısı F.A., bir vatandaşın para karşılığında bir davaya baktığı yönündeki şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 20:39
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Gebzede savcı gözaltına alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir savcı gözaltına alındı
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli Cumhuriyet Savcısı F.A.’yı gözaltına aldı. İddiaya göre, Antalya’da yaşayan bir vatandaş, daha önce Antalya’da görev yapan savcı F.A.’nın para karşılığında bir davaya baktığı yönünde şikayette bulundu.

Polisin soruşturmasının ardından savcı F.A., gözaltına alındı.

Savcı F.A.’nın emniyet müdürlüğünde işlemleri devam ediyor. (DHA)

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