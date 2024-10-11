Gebze'de vahşet! ‘Can dostlara’ zehirli ilaç katliamı!

Sokak hayvanlarının öldürülmesini içeren düzenlemenin yasalaşmasının ardından korkutan görüntüler gelmeye devam ediyor. Gebze Belediyesi’ne ait hayvan barınağında onlarca köpek zehirli ilaçlar kullanılarak katledildi. Kamuoyunda büyük tepki toplayan görüntüler sonrasında CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in görüntüsü gündem olurken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e açıklama çağrısında bulundu.

TBMM’de geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren ‘7527 Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un ardından birçok şehirden korkutan hayvan katliamı haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır ve Niğde’de yapılan toplu hayvan katliamlarına bir yenisi daha geldi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Belediyeye ait Sokak Hayvanları Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’nde yaşanan olay da onlarca köpeğin, zehirli ilaçlar kullanılarak katledildiği görüldü. Aralarında yavru köpeklerin de bulunduğu hayvanların zehirli ilaçlarla öldürüldükten sonra çöp torbalarına koyularak atıldığı bildiriliyor.

Belediyeye ait barınağa giden hayvan severler arasında CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'de bulunuyordu. Özdemir, öldürülen hayvanları gördükten sonra büyük üzüntü yaşadı.

“GEBZE’DE OLDUĞUNA İNANMAK İSTEMİYORUM”

Tepki çeken görüntüler sonrasında İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, X platformu üzerinden açıklama yaparak Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e çağrı da bulundu.

“Bu vahşetin Gebze’de olduğuna inanmak istemiyorum” diyen Milletvekili Lütfü Türkkan, “Bu konuya dair Gebze Belediye Başkanı Sayın Zinnur Büyükgöz’ün açıklama yapmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yaşanan vahşet görüntülerine vatandaşlar büyük tepki gösterirken Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise sessizliğini koruyor.