Gebzeli dünya devi konkordato ilan etti

1976 yılında Kocaeli'de kurulan ve 118 ülkede 3000'den fazla su parkı projesine imza atarak küresel çapta sektörün en önemli oyuncularından biri haline gelen Polin Holding, konkordato ilan etti. Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi, Polin Holding'in yanı sıra iştirak şirketleri ve şirketin patronlarının da geçici mühlet süresini 2 ay süreyle uzattı. Şirketin Gebze'de 100.000 metrekare büyüklüğünde bir üretim tesisi ve 1500'e yakın çalışanı bulunuyor.

KONKORDATO VE GEÇİCİ MÜHLET

Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 ay önce konkordato başvurusunda bulunan ve 3 ay geçici mühlet kararı verilen Polin Holding ve holding bünyesindeki Polin Dış Ticaret A.Ş., Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş., Futuraform Kompozit ve Reklam Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Polin Park Servis Hizmetleri A.Ş. için 2 ay süreyle ek geçici mühlet kararı verildi.

Geçici mühletin uzatılmasına karar verilenler arasında şirketin kurucusu Enver Pakiş'in çocukları ve ikinci nesil yöneticileri Barış Pakiş, Başar Pakiş ve Bilge Pakiş de yer aldı.

1976'DA GEBZE'DE KURULDU, DÜNYA MARKASI OLDU

Kaportacı çıraklığını bırakıp eğitime dönen, sonra mimar olan Yugoslavya göçmeni Enver Pakiş'in 1976’da kurduğu Polin, zaman içerisinde dünyanın en büyük su parkı ve kaydırak fabrikalarından biri haline geldi.

118 ÜLKEDE 3000'DEN FAZLA PROJEYE İMZA ATTILAR

48 yıllık maziye sahip olan şirket, 118 ülkede 3000'den fazla su parkı projesiyle sektörün öne çıkan şirketlerinden biri konumunda.

Bünyesinde Polin Su Parkları, Polin Akvaryumları, Safari Parkları, Funtastic Akvaryumlar, Funtastic Su Parkları ve Funtastic Eğlence Parklar, Tasarım Stüdyosu gibi çok sayıda şirketi bulunduran Polin Group, 2013 yılında holdingleşme sürecini tamamlamıştı.

Tüm üretimlerini Türkiye'de gerçekleştiren şirketin Fransa, Rusya, Çin, Fas ve Makedonya gibi ülkelerde satış ofisleri bulunuyor.