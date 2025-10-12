TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bugün sahasında Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kalan ve 8 hafta sonunda topladığı 20 puanla liderliğini sürdüren Gebzespor'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kulüp başkanı Yusuf İzzettin Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"GEBZESPOR'U KULLANMAK İSTEYENLERE PRİM VERMEYİN"

Öztürk ağır ithamlarda bulunduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kahpelik gizli yapılır ama gizli kalmaz. Canımdan çok sevdiğim Gebzespor'dan ayrılma vakti. Taraftarlara tek tavsiyem var; Gebzespor'u çıkarları için kullanmak isteyenlere prim vermeyin. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun."