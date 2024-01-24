Geç olsun da güç olmasın atasözünün anlamı nedir?

Geç olsun da güç olmasın atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; bir işte sonuç almanın gecikmesinin bir zararı olmayacağı hatta bazen karşımıza daha iyi sonuçlar çıkarabileceğini ifade etmek amacıyla kullanılan bir atasözüdür.

Yapılan işten sonuç alabilmek için gerekli zaman geçerse de çok takılmamak gerekir.

İşler ne kadar zaman geçerse geçsin zorlukla değil kolaylıkla halledilsin anlamını taşır.

GEÇ OLSUN DA GÜÇ OLMASIN ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Askerden gelecekti ceza almış olsun, bekleriz geç olsun da güç olmasın..."