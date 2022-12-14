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Gece bunları kesinlikle yemeyin

Uyumadan önce yemek yemekten çok keyif alanların olduğu kesin. Ancak başlarına neler geldiğinin kesinlikle farkında değiller. Hele bir de bazı yiyecekler var ki; akallara zarar verecek kadar zarar veriyor. İşte o yiyecekler..

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 14:39
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Gece bunları asla yemeyin

Gece bunları kesinlikle yemeyin
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Gece geç saatlerde vücudunuzun diğer bölümlerinin olduğu gibi sindirim sisteminizin de dinlenmeye ihtiyacı var. Uzmanlar, gece tüketilen besinlerin uykuya etki ettiğini ve birçok sağlık problemine yol açacağını belirtiyor. Zor olsa da, uykudan en az 2-3 saat önce artık buzdolabının kapağını kapatmak gerekiyor. Bu nedenle aslında hiçbir şey yememek gerekiyor. İşte gece uyumadan önce kesinlikle yenmemesi gereken o yiyecekler.

KIRMIZI ET
Gece geç saatte tüketilen bir parça kırmızı et, siz uyurken barsak sisteminizde olacaktır, bu durumda uyku düzeninizde dengesizliklere neden olacaktır.

BAHARATLI YİYECEKLER
Özellikle acı baharatlar yatmadan önce mideyi rahatsız eder ve uykunun kaçmasına neden olur.

YAĞLI YİYECEKLER
Yağlı ve ağır yiyecekler, sabah halsiz hissetmenize neden olur ve gece boyunca sindirim sistemini rahatsız eder. Fast food, çerez ve peynirli yiyeceklerden gece mutlaka uzak durmak gerekir.

KARBONHİDRAT VE ŞEKERLİLER
Gece ağzınıza attığınız tatlı bir atıştırmalık sandığınız kadar da masum değil. Bu tatlı kaçamağı size anlık mutluluk verse de, kan şekeri değerlerinizi yükselteceği için uykunuzun kaçmasına neden oluyor.

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