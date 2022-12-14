Gece bunları kesinlikle yemeyin

Gece geç saatlerde vücudunuzun diğer bölümlerinin olduğu gibi sindirim sisteminizin de dinlenmeye ihtiyacı var. Uzmanlar, gece tüketilen besinlerin uykuya etki ettiğini ve birçok sağlık problemine yol açacağını belirtiyor. Zor olsa da, uykudan en az 2-3 saat önce artık buzdolabının kapağını kapatmak gerekiyor. Bu nedenle aslında hiçbir şey yememek gerekiyor. İşte gece uyumadan önce kesinlikle yenmemesi gereken o yiyecekler.

KIRMIZI ET

Gece geç saatte tüketilen bir parça kırmızı et, siz uyurken barsak sisteminizde olacaktır, bu durumda uyku düzeninizde dengesizliklere neden olacaktır.

BAHARATLI YİYECEKLER

Özellikle acı baharatlar yatmadan önce mideyi rahatsız eder ve uykunun kaçmasına neden olur.

YAĞLI YİYECEKLER

Yağlı ve ağır yiyecekler, sabah halsiz hissetmenize neden olur ve gece boyunca sindirim sistemini rahatsız eder. Fast food, çerez ve peynirli yiyeceklerden gece mutlaka uzak durmak gerekir.

KARBONHİDRAT VE ŞEKERLİLER

Gece ağzınıza attığınız tatlı bir atıştırmalık sandığınız kadar da masum değil. Bu tatlı kaçamağı size anlık mutluluk verse de, kan şekeri değerlerinizi yükselteceği için uykunuzun kaçmasına neden oluyor.