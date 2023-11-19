Gece fırtına vurdu sabah denize girdiler

Antalya’da gece saatlerinde etkili olan ve hızı saatte 100 kilometre hıza çıkan fırtına sonrasında kentte birçok ağaç devrildi. Hava, kara ve deniz yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Gece fırtınanın vurduğu kentte sabah bazı turistler denize girdi.

KAYNAK: DHA
Gece fırtına vurdu sabah denize girdiler

Meteoroloji'nin 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'da, gece saatlerinde fırtına baş gösterdi. Fırtına nedeniyle Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına inecek uçaklarda gecikme yaşandı, bazı seferler iptal edildi. Kazaların meydana geldiği Gazipaşa- Anamur kara yolu ile Korkuteli- Burdur kara yolunda trafik aksadı; uzun kuyruklar oluştu. Kent merkezinde de çöp konteynerleri savruldu, ağaçlar devrildi. Mahalle aralarında ve refüjlerde devrilen ağaçlara belediye ekipleri, gece saatlerinde müdahale edip, kesimini gerçekleştirdi.

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"YAZ-KIŞ DENİZE GİRİYORUM, DAHA SOĞUK YERDEN GELDİM"

Fırtına sonrası bazı yerli ve yabancı tatilciler de sahile koştu. Soğuk havaya rağmen Konyaaltı Sahili'ne gelenlerden bazıları denize girdi, bazıları da sahil bandında koşu ve yürüyüş yaptı.

Soğuk havaya rağmen denize giren Rus vatandaşı Elena Tabu, "Hava soğuk ama deniz sıcak. Rusya'da, daha soğuk havadan geldim. Kışın deniz daha güzel ve temiz. Burası çok güzel" dedi. Abdullah Çekim ise suyun çok güzel olduğunu belirterek, "Antalya çok güzel. Yaz-kış demeden denize giriyorum. Dışarısı soğuk bile olsa su gayet güzel. Antalya'yı ve denizi çok seviyorum" diye konuştu.

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