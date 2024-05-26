Gece ilaçlamaları başlıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gece ilaçlamaları başlıyor

Aydın'da şehirdeki zararlılara karşı 12 ay boyu hiç ara vermeden devam eden çalışmalar yapan Efeler Belediyesi, ULV sisleme yöntemiyle gece ilaçlamalarına başlıyor.

Efeler Belediyesi, uygun mevsimsel koşulların sağlanması durumunda sisleme yöntemli ilaçlamalara 27 Mayıs Pazartesi günü başlanacağını sosyal medya hesaplarından bildirdi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımda, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların, hangi mahallede yapılacağına ilişkin ayrıntıları gösteren görseller de yer aldı.

Halkın sağlını korumak ve vatandaşların hayat kalitesini yükseltmek için çabalayan Efeler Belediyesi, söz konusu paylaşımında, "Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olan çalışma arkadaşlarımız; sivrisinek, karasinek, fare, pire, kene, hamamböceği gibi vektör hastalık barındıran ve halk sağlığını olumsuz etkileyen kent zararlılarına karşı 12 ay boyunca ara vermeden ilaçlama çalışmaları yapıyor. Gece ilaçlamalarının etkili olması için uygun mevsim koşullarının oluşmasıyla beraber, söz konusu çalışmalara 27 Mayıs Pazartesi günü itibariyle başlanacaktır" ifadelerini kullandı.

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