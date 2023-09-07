Gece kulübünde silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki gece kulübünde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Gece kulübünde silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Altınşehir Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki gece kulübüne gelen Ç.B, Y.K, G.K. ve M.O. ile güvenlik görevlisi G.Ş.E. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Y.K, G.K. ve M.O. ile güvenlik görevlisi G.Ş.E. silahla yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan G.K'nin hastanede hayatını kaybettiği, M.O'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaçan şüpheli Ç.B. olay yerinden yaklaşık 500 metre ileride polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Tartışmanın Ç.B, Y.K, G.K. ve M.O'nun gece kulübüne girmesinin çalışanlar tarafından engellenmesi sonucu çıktığı iddia edildi.

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