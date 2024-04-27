Gece saat 12 ile sabah 6 arası yasak kararı! Erdoğan imzaladı

Genelge mevsimlik tarım işçileri ile ailelerinin çalışma ve yaşam koşullarını düzenleyen kurallar içeriyor.

İşçilerin çalışmak için gittikleri bölgede barınma, sağlık ve eğitim hizmetlerini aksatmayacak çalışmalar yapılacak.

Valilikler, fonksiyonel, prefabrik, betonarme ya da çelik iskeletli ortak kullanım alanları oluşturacak.

İşçilerin aşılama, hastalık taraması gibi izlemleri yapılacak.

GECE 12 İLE SABAH 6 ARASI YOLCULUK DÜZENLEMESİ

Mevsimlik işçileri taşıyan karayolu araçlarının, 00.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası yolculuk yapmamaları sağlanacak.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından işçilerin yolculuk dönemlerinde trafik denetimleri artırılacak.

ÖĞRENCİLER

Mevsimlik işçilerin çoçuklarının özel eğitime ihtiyaç duymaıs halinde eğitim imkanları verilecek.

Evlerine döndüklerinden öğrenme kayıplarına yönelik telafi eğitimleri yapılacak. Genelgeye göre, "İl/İlçe Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Kurulu" oluşturulacak.

Ayrıca ilgili bakan yardımlarından oluşan 'Mevsimlik Tarım İşçiliği İzleme ve Değerlendirme Kurulu' oluşturulacak.