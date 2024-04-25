Gece sağlam bıraktı sabah küle dönmüş şekilde buldu

Kaynak: İHA
Gece sağlam bıraktı sabah küle dönmüş şekilde buldu
Kayseri'de bir şahsın park ettiği araç yanarak küle döndü. Gece sağlam şekilde bırakılan otomobili sabah küle dönmüş vaziyette buldu.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir vatandaşın park ettiği araç yandı. Bölgeden aktarılan haberlere göre Kocasinan ilçesinde bağlı Turgutreis Mahallesi Esmeli Sokak'ta park halinde bulunan bir otomobil sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda yanmaya başladı.

Çevrede bulunan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti.

Polis ekipleri yangının olduğu çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Kısa zaman sonra yangın kontrol altına alınırken yanan araç adeta küle döndü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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