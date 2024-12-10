Gece tuvalete gitme sorununuzun şaşırtıcı nedeni ortaya çıktı

Gece sık tuvalete gitmek, genellikle yaşlılık veya mesane sorunlarıyla ilişkilendirilir. Ancak Çin'deki bir araştırma ekibi, bu durumun ekran kullanım süresiyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Araştırmada, 2011-2016 yılları arasında yapılan Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Araştırması verileri incelendi. 13.000'den fazla katılımcının verilerini değerlendiren ekip, katılımcıların %32'sinin gece iki ya da daha fazla tuvalete gittiğini tespit etti.

Araştırmaya göre, günde beş saatten fazla ekran başında vakit geçiren bireylerde, bu süreyi bir saatin altında tutanlara kıyasla %48 daha fazla gece tuvalete gitme riski bulunuyor. Araştırmacılar, bu bağlantının nedenlerini kesinleştirememekle birlikte, uzun süreli ekran kullanımının tip 2 diyabet riskini artırarak gece sık idrara çıkmaya yol açabileceğini öne sürüyor.

TEORİLER VE SAĞLIK ETKİLERİ

Araştırmacılar, uzun süreli oturmanın bacaklarda ve ayak bileklerinde sıvı birikimine neden olabileceğini belirtiyor. Gün boyunca biriken bu sıvı, gece yatarken vücut tarafından işlenerek idrar üretimini artırabilir. Ayrıca, ekran başında uzun süre vakit geçiren bireylerin daha fazla sıvı tüketiyor olabileceği de iddia edilen bir diğer neden.

Araştırmada uyku düzeni, uyku kalitesi ve mesane fonksiyonlarının da uzun süreli ekran kullanımından olumsuz etkilenebileceği ifade ediliyor. Ancak elde edilen sonuçların bir neden-sonuç ilişkisi kurmadığı özellikle vurgulanıyor.

DOKTORLAR NE DİYOR?

Uzm. Dr. Christoph Pies, gece sık tuvalete gitme durumunun genellikle fazla sıvı tüketiminden kaynaklandığını belirtiyor. Bunun yanı sıra kalp yetmezliği, diyabet, idrar yolu enfeksiyonları, prostat büyümesi veya östrojen eksikliği gibi ciddi sağlık sorunları da bu duruma sebep olabilir. Dr. Pies, “Gece bir ya da iki kez tuvalete gitmek normaldir. Daha sık tuvalete gidenler mutlaka bir doktora başvurmalıdır.” uyarısında bulunuyor.

Araştırmada yaş ve önceki hastalık öyküsünün dikkate alınmamış olması, sonuçların güvenilirliğini sınırlayan bir faktör olarak öne çıkıyor. Ayrıca, araştırmanın öz bildirimlere dayalı olduğu, dolayısıyla doğruluğun sınırlı olabileceği ifade ediliyor.

Gece sık tuvalete kalkma problemi yaşıyorsanız, ekran başında geçirilen süreyi azaltmak ve sıvı tüketimini kontrol altında tutmak bu sorunun çözümünde yardımcı olabilir.