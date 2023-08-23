Gece uyandıran boyun ağrısına dikkat. Uzmanı uyardı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tuğberk Özdemir; evden çalışma kültürünün yaygınlaşması, kötü pozisyonda uzun süre oturma, sürekli yatarak televizyon izlemek, uzun süreli bilgisayar, telefon ve tablet kullanımının boyun fıtığı şikayetlerinde artışa neden olabildiğini dile getirdi.

KAYNAK: İHA
Gece uyandıran boyun ağrısına dikkat. Uzmanı uyardı

Pandemiyle birlikte daha da yaygınlaşan evden çalışma, hareketsizliğe neden olduğu için bazı rahatsızlıkları beraberinde getiriyor.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tuğberk Özdemir, omuz ve kollarda ilerlemiş kas gücü kaybı, his ve refleks kaybı, özellikle de gece uykudan uyandıracak kadar şiddetli ağrıların olduğu durumlarda, ilaç ve fizik tedavi seçenekleri çözüm olmadıysa, kesin çözümün ameliyat olduğunu söyledi.

Pandemiyle beraber değişen yaşam tarzıyla birlikte, boyun fıtığı vakalarında ciddi bir artış yaşandı.
Kollarda ve ellerde uyuşma, ağrı, güçsüzlük gibi belirtiler gösteren boyu fıtığının ihmal edilmemesi gerektiğini önemle vurgulayan Tuğberk Özdemir, “Boyun fıtığı; boyunda, omuzlarda kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyecek derecede; ağrı, uyuşma, güç kaybı, his kaybı; boyun, omuz ve sırt kaslarında spazma neden olabilir. Bu şikayetler, özellikle sabah uyanınca daha fazla hissedilebilir hatta gece uykudan uyandıracak şekilde de kendini gösterebilir” dedi.

Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tuğberk Özdemir, felce kadar ilerleyebilen boyun fıtığının ihmal edilmemesi gereken bir hastalık olduğunu dile getirerek, “Ani ve güçlü boyun hareketleri, ağır kaldırmak, ani ters dönüşler, baş öne eğik olarak uzun süreli çalışmak, masa başında uzun saatler çalışmak, uygun olmayan yatma biçimi, doğru seçilmeyen yastık ile uyumak, özellikle emniyet kemeri takmadan araba kullananlarda ani frenle alınan darbeler, trafik kazaları, geçirilmiş boyun incinmesi, spor yaralanmaları ve osteoporoz gibi nedenlerden kaynaklanabilir” dedi.

Boyun fıtığından korunmak için hareketli yaşam ve düzenli egzersize önem verilmesi gerektiğine dikkati çeken Özdemir, şu bilgileri verdi:

“Ani hareketten, yatarak TV izlemekten, vücut dengesini sağlamadan ağırlık kaldırılması gibi boyna zarar verecek eylemlerden kaçınılmalı. Özellikle ofis çalışanları başta olmak üzere, uzun süre aynı pozisyonda yapılan işlerde çalışanlar düzenli aralıklarla ara verip, hareket etmeli. Boyun, omuz ve kollarda geç kalmadan hekime başvurulmalı.”

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