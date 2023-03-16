16 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Geceleri 6 saatten az uyumanın erkeklerdeki etkisi ortaya çıktı

Geceleri 6 saatten az uyumanın erkeklerdeki etkisi ortaya çıktı

Araştırmaya göre; Geceleri 6 saatten az uyumanın erkeklerde aşıların etkisini azalttığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 15:08
Takip Et

Geceleri 6 saatten az uyumanın erkeklerdeki etkisi ortaya çıktı

Geceleri 6 saatten az uyumanın erkeklerdeki etkisi ortaya çıktı
+
Aa
-

AA’nın haberine göre; Guardian'ın haberine göre, uzmanlar, grip ile hepatit A ve B aşılarını olmuş kişilerin bulgularını içeren 7 çalışmanın sonuçlarını birleştirerek, tekrar analiz ettiği bildirildi.

Current Biology isimli bilim dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, geceleri 6 saatten az uyumanın aşıların bağışıklık üzerindeki etkisini azalttığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, özellikle genç erkeklerde 6 saatten daha az uyumak aşıların bağışıklık üzerinde etkisini olumsuz yönde etkiliyor.
Yeni bir araştırmada, geceleri 6 saatten az uyumanın özellikle genç erkeklerde aşıların bağışıklık üzerindeki etkisini azalttığı belirlendi.
Bu kapsamda, sağlıklı yetişkinler için önerilen 7 ila 9 saat arasında uyuyan ve 6 saatten az uyuyanların antikor tepkileri karşılaştırıldı. Buna göre, 6 saatten daha az uyumanın erkelerde aşıların bağışıklık üzerinde etkisini azalttığına dair güçlü kanıtlar elde edildi.

KADINLARDA ETKİ DAHA DEĞİŞKEN

Öte yandan, kadınlarda ise değişkenlik gösteren hormon seviyeleri nedeniyle yetersiz uyumanın aşı üzerindeki etkisinin daha değişken olduğu tespit edildi. Spiegel, tam olarak ne kadar uykuya ihtiyaç duyulduğunu ölçmek ve cinsiyet hormonlarının aşılamadaki rolünü belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Fransa'da bulunan Ulusal Sağlık ve Tıp Enstitüsünden araştırmanın yazarı Dr. Karine Spiegel, “Cinsiyet hormonlarının bağışıklık sistemini etkilediğini immünoloji çalışmalarından biliyoruz. Kadınların bağışıklığı, adet döngüsünden, menopozdan ve doğum kontrol haplarından etkileniyor. Ancak baktığımız çalışmalarda cinsiyet hormonu hakkında herhangi bir veri yoktu” sözlerini kullandı.

Uzmanlar, yetersiz uyku nedeniyle Covid-19 aşılarının da etkisinin azalabileceğini belirtiyor. Ayrıca 6 saatten daha az uyumanın bağışıklık üzerindeki olumsuz etkisinin 18-60 yaş aralığında, 60 yaşından büyüklere oranla daha fazla görüldüğü belirlendi.

Chicago Üniversitesinden araştırmanın yazarı Eve Van Cauter, “İyi bir uyku aşının koruma süresini artırmakla kalmaz, aynı zamanda koruma süresini de uzatabilir” ifadelerini kullandı.

Aşıların etkisinin kişiden kişiye göre değişeceğini kaydeden Van Cauter, insanların aşıların vücuttaki etkisini kontrol edemeyeceğini ancak uyku düzenlerini değiştirebileceklerini bildirdi.

Araştırma, Current Biology isimli bilim dergisinde yayımlandı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
1
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Saray'ın dikkat kesildiği anketçi son durumu açıkladı 
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
2
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿EYT'lilerin promosyon ücretleri değişti. Bankalar özel teklifle geliyor
﻿Selçuk Çebi istifa etti
3
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Selçuk Çebi istifa etti
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
4
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Ünlü oyuncu eşini aldatırken yakalandı. ''Fotoğrafları silerseniz para veririm'' diyerek ahlaksız teklifte bulundu
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
5
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Beyaz’ın karanlık şovu depremlerde ortaya çıkıyor
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
6
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası yüzünden Ahmet Ağaoğlu adaylıktan çekildi. İşte o sır görüşme
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
7
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 2 ismi görevden alacağız
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿Kadıköy'de 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿İstanbul’da feci kaza! Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 3 ölü
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Ersun Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
﻿Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu. 1 şüpheli yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.