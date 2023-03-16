Geceleri 6 saatten az uyumanın erkeklerdeki etkisi ortaya çıktı

AA’nın haberine göre; Guardian'ın haberine göre, uzmanlar, grip ile hepatit A ve B aşılarını olmuş kişilerin bulgularını içeren 7 çalışmanın sonuçlarını birleştirerek, tekrar analiz ettiği bildirildi.

Current Biology isimli bilim dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, geceleri 6 saatten az uyumanın aşıların bağışıklık üzerindeki etkisini azalttığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, özellikle genç erkeklerde 6 saatten daha az uyumak aşıların bağışıklık üzerinde etkisini olumsuz yönde etkiliyor.

Yeni bir araştırmada, geceleri 6 saatten az uyumanın özellikle genç erkeklerde aşıların bağışıklık üzerindeki etkisini azalttığı belirlendi.

Bu kapsamda, sağlıklı yetişkinler için önerilen 7 ila 9 saat arasında uyuyan ve 6 saatten az uyuyanların antikor tepkileri karşılaştırıldı. Buna göre, 6 saatten daha az uyumanın erkelerde aşıların bağışıklık üzerinde etkisini azalttığına dair güçlü kanıtlar elde edildi.

KADINLARDA ETKİ DAHA DEĞİŞKEN

Öte yandan, kadınlarda ise değişkenlik gösteren hormon seviyeleri nedeniyle yetersiz uyumanın aşı üzerindeki etkisinin daha değişken olduğu tespit edildi. Spiegel, tam olarak ne kadar uykuya ihtiyaç duyulduğunu ölçmek ve cinsiyet hormonlarının aşılamadaki rolünü belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Fransa'da bulunan Ulusal Sağlık ve Tıp Enstitüsünden araştırmanın yazarı Dr. Karine Spiegel, “Cinsiyet hormonlarının bağışıklık sistemini etkilediğini immünoloji çalışmalarından biliyoruz. Kadınların bağışıklığı, adet döngüsünden, menopozdan ve doğum kontrol haplarından etkileniyor. Ancak baktığımız çalışmalarda cinsiyet hormonu hakkında herhangi bir veri yoktu” sözlerini kullandı.

Uzmanlar, yetersiz uyku nedeniyle Covid-19 aşılarının da etkisinin azalabileceğini belirtiyor. Ayrıca 6 saatten daha az uyumanın bağışıklık üzerindeki olumsuz etkisinin 18-60 yaş aralığında, 60 yaşından büyüklere oranla daha fazla görüldüğü belirlendi.

Chicago Üniversitesinden araştırmanın yazarı Eve Van Cauter, “İyi bir uyku aşının koruma süresini artırmakla kalmaz, aynı zamanda koruma süresini de uzatabilir” ifadelerini kullandı.

Aşıların etkisinin kişiden kişiye göre değişeceğini kaydeden Van Cauter, insanların aşıların vücuttaki etkisini kontrol edemeyeceğini ancak uyku düzenlerini değiştirebileceklerini bildirdi.

Araştırma, Current Biology isimli bilim dergisinde yayımlandı.