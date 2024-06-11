Geçen hafta sadece 224 yardım tırının gittiği Gazze’de tekrar açlık uyarısı yapıldı

Gazze'deki hükümetine bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazze’ye geçen hafta sadece 224 yardım tırı giriş yaptı.

Yardım tırlarının çoğunluğunun Dünya Gıda Programı koordinesinde çalışan 5 fırının üretimi için olduğunun belirtildiği açıklamada, kentlere giren yardım tırlarının geçen haftaya göre yüzde 12 azaldığının altı çizildi.

İsrail'in tırların yüklerini azaltarak giren araçların sayısını artırma hedefiyle dünya kamuoyunu aldatma çabası içinde olduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca söz konusu iki kente günlük giren yardım tırlarının sayısının 35'i geçmediği ve bölgede 700 binden fazla kişinin abluka altında olduğu ifade edildi.