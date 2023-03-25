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Kadir Doğulu'dan flaş açıklama! Gecenin Ucunda'nın finalini çekmişti

Kadir Doğulu, Neslihan Atagül, Tuba Ünsal, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ın kadrosunda yer aldığı Gecenin Ucunda 26'ncı bölümüyle final yapacak. Doğulu, diziyle ilgili konuştu.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 13:00
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Gecenin Ucunda'nın finalini çekmişti! Kadir Doğulu'dan flaş açıklama

Kadir Doğulu'dan flaş açıklama! Gecenin Ucunda'nın finalini çekmişti
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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün başrollerinde yer aldığı, Peride Celal'in aynı isimli romanından uyarlanan Gecenin Ucunda dizisinden final haberi gelmişti.

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün başrollerini paylaştığı, Tuba Ünsal, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ın kadrosunda yer aldığı Gecenin Ucunda 26'ncı bölümüyle final yapacak.

"YURT DIŞINDA BÜYÜK BAŞARI YAKALADIK"

Diziyle ilgili konuşan Doğulu, "Final kararı almadık. Tam istediğimiz bölüm sınırında bitiriyoruz. Türk televizyonunda pek iyi gitseydi reytingi o zaman daha farklı olabilirdi. Yurt dışında büyük başarı yaşadık ama. Dünyada ve uluslararası mecralarda yoğun ilgi görmesi bizi mutlu etti. Dizimiz dünyada birçok ülkeye satıldı. Rekor kırdık" dedi.
 

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