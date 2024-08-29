Geçici gelir ve kurum vergi beyanname süreleri uzatıldı

GİB'in internet sitesinde konuya ilişkin bilgilendirme metni paylaşıldı.

Bu verilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler sebebiyle 6 Eylül gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 ikinci geçici vergi dönemine (nisan-mayıs-haziran) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 13 Eylül Cuma gün sonuna kadar uzatıldığı aktarıldı.

Bahsi geçen uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 6 Eylül günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de içerecek.

Süre uzatımında 2023’te cirosu toplamı 50 milyon TL’nin aşağısında olan mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmamasına ilişkin düzenlemeler de dikkate alındı.

Daha önce 19 Ağustos'a kadar verilmesi gereken vergi beyannamelerinin süresi son olarak 6 Eylül Cuma'ya kadar uzatılmıştı.