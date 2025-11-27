Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler aylıklarının yetmediğini ifade ettiler. Ocak ayı zam beklentilerini belirten emekliler geçinememekten dert yandılar. Emekliler ANKA Haber Ajansı mikrofonlarına şöyle konuştular:

"Emekliyim Ocak ayı zammıyla maaşın 50 bin liranın üzerine çıkması lazım. Şu anki maaş yetebilir mi sizce? Maaş daha eve gitmeden bitiyor. Maaşın 50 bin liranın üzerine çıkması lazım."

"Emekliyim ama tabii ki 30 bin liranın altında kurtarmıyor kalan maaş. Tabii ki buna da yardımcı olsun büyüklerimiz. Maaş şu anda yetmiyor. Borçluyuz, oraya buraya bir sürü kredi borçlarımız var. Buna yardımcı olursa büyüklerimiz teşekkür ediyorum"

"EMEKLİ AÇ, PERİŞAN"

"Emeklinin geçinebilmesi için maaşlarımızın ortalama en aşağı 40 bin lira dolayında olması lazım. Ama bu hükümetin de o parayı vermesi mümkün değil. Zam da vermeleri mümkün değil. 'Abdullah Öcalan çıksın mı? Açılım ne olacak?', bunlar üzerinde çalışma yapıyorlar. Emekliye bakan hiç yok. Emekli sahipsiz, emekli aç, perişan."

"YÜZDE 50 ZAM İSTİYORUM"

"Emekli maaşının en az 35 bin lira olması lazım. Hayat zor, yaşamak zor. Kendileri her şeye zam yapıyor, emekliye 6 ayda bir zam yapıyor. Hayat böyle sürmüyor. Millet hep kirada, kira almış başını gidiyor. Elektrik zamlandı. Yıl başından sonra sen gör elektriği. O fakir fukara insanların elektriğini de düşürdüler. Su da pahalandı, her şey pahalandı. Sebze, meyve, elmaya yetişemiyorsun, ulaşamıyorsun. Yazık yani bu insanlarımıza. Türkiye'de para da çok ama millete yansımıyor."

"Maaşım yetmiyor. Şu anda en düşük maaşın 35-36 bin lira olması lazım. Ben ilk emekli olduğumda bin 800 lira maaş alıyordum. Bin 800 lira maaş ile de bir çeyrek altın alıyordum, geri kalanı da döke saça yetiyordu bana. Şimdi nerede? Ancak kendime zor harcıyorum. Elektrik su parası yetmiyor ki."