Geçiş garantili tuzak! Hükümet sözü verdi parayı halk ödedi

AKP iktidarı ile hayata geçirilen ve muhalefetin tepkisini çeken Yap-İşlet-Devret modeli yine halkın cebine zarar yazdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın açıkladığına göre söz konusuy modelle hayata geçirilen karayolu projelerinde yine geçişler tutturulamadı. Durum böyle olunca, bu karayollarını işleten şirketlere verilen geçiş garantileri nedeniyle milyarlarca lira şirketlerin kasasına girdi.

Yavuzyılmaz'ın verdiği bilgiye göre sadece 2025 yılının ilk 6 ayında bu şirketlere yapılan garanti ödemesi 42 milyar 732 milyon TL'yi buldu.

Devletin kasasından şirketlere yapılan ödemelerle ilgili Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“AK Parti tarzı Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan karayolu projelerinde tutturulamayan araç geçiş garantileri nedeniyle hazinede açılan kara deliğin boyutunu tespit ettik. 2025'in ilk 6 ayında: hazinenin görevli şirketlere yaptığı garanti ödemesi: 42 Milyar 732 milyon lira! Bunun adı mega soygundur!”

Öte yandan Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri dahilinde verilen geçiş garantileri nedeniyle geçtiğimiz sene de devlet kasasından şirketlere 60 milyar TL ödenmişti. Kamuda tasarruf yoluna giden, çift haneli enflasyon koşullarda halktan sabır isteyen iktidarın şirketlere karşı cömertliği ise tepki çekiyor.