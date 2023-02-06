﻿Felipe Melo'dan deprem paylaşımı. ''Geçmiş olsun ikinci vatanım''

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 7.7 şiddetindeki deprem sonrası, sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Paylaştığı videoda Brezilyalı Felipe Melo, Türkçe olarak; "Geçmiş olsun ikinci vatanım. Kalbim, dualarım sizinle" ifadelerini kullandı.