Geçmişin melodileri Maltepe'de canlandı: Plak Günleri gönülleri fethetti!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Maltepe Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Maltepe Plak Günleri, Cumhuriyet Meydanı'nda müzikseverleri bir araya getirdi. İstanbul'un farklı noktalarından gelen plak şirketleri ve koleksiyonerler, etkinlikte buluşma imkânı yakaladı.

Katılımcılar, birbirinden nadide plakları keşfetme, satın alma ve koleksiyonlarına özel parçalar katma fırsatı buldu.

gecmisin-melodileri-maltepede-canlandi-plak-gunleri-gonulleri-fethetti-yenicag-1.jpg

Etkinliği ziyaret edenler arasında Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de yer aldı. Köymen, müzik tutkunlarıyla samimi sohbetler gerçekleştirip stantları gezerek plakları inceledi.

gecmisin-melodileri-maltepede-canlandi-plak-gunleri-gonulleri-fethetti-yenicag-1.png

Organizasyonda yer alan plakçılar, son yıllarda plağa olan ilginin arttığına dikkat çekerek, "Hiç bilmeyenler bile gelip soruyorlar. 14-15 yaşında plak koleksiyonculuğuna başlayanlar var" diye konuştu.

gecmisin-melodileri-maltepede-canlandi-plak-gunleri-gonulleri-fethetti-yenicag-2.jpg

Etkinliğe katılan vatandaşlar ise hafta sonlarını nostaljik ve modern ezgiler eşliğinde keyifli anılarla dolu geçirdiklerini ifade etti. "Burada hem alışveriş yapma hem de keyifli sohbet etme fırsatı bulduk. Müzikle geçmişin anılarına bir yolculuğa çıktık. Bu organizasyonu düzenleyen Maltepe Belediyesi’ne teşekkür ederiz" şeklinde duygularını dile getirdiler.

gecmisin-melodileri-maltepede-canlandi-plak-gunleri-gonulleri-fethetti-yenicag-3.jpg

gecmisin-melodileri-maltepede-canlandi-plak-gunleri-gonulleri-fethetti-yenicag-4.jpg

