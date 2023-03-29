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  • Sosyetik gelin Nazlı Sabancı hamilelik pozlarını paylaşmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi vermişti

Sosyetik gelin Nazlı Sabancı hamilelik pozlarını paylaşmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi vermişti

Hacı Sabancı ile mutlu bir evliliği olan Nazlı Sabancı, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 4 aylık hamile olan Nazlı Sabancı'dan yeni poz geldi. Sabancı'nın hamilelik pozu takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 16:24
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Geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi vermişti. Sosyetik gelin Nazlı Sabancı hamilelik pozlarını paylaşmaya başladı.

Sosyetik gelin Nazlı Sabancı hamilelik pozlarını paylaşmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi vermişti
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Ekim 2021'de Ömer Sabancı ile Arzu Sabancı'nın oğlu Hacı Sabancı 3 yıl aşk yaşadığı sevgilisi Nazlı Kayı ile dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, sık sık sosyal medyadan paylaşım yapıyor.

4 AYLIK HAMİLE OLAN NAZLI SABANCI'DAN YENİ POZ GELDİ

Instagram'ı aktif olarak kullanan Nazlı Sabancı, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyetik gelin, son halini paylaştı. Balkon pozlarını paylaşan Sabancı'ya yorum ve beğeni yağdı.

İşte Nazlı Sabancı'nın beğeni toplayan hamilelik pozu;

 

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