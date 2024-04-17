Gediz’de 2 hektarlık ormanlık alan kül oldu

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Köpenez köyü Doğankaya Mevkiinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, dumanların yükseldiğini gören köylüler durumu yetkililere ihbar etti.

İhbar sonrası, Gediz Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri ile birlikte, Gediz Belediyesi İtfaiye ekipler ve çevre ilçe, belde belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İki saatlik çalışma sonrası söndürülen orman yangınında 2 hektarlık alan kül oldu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.