Gediz’de kayıp kadından 3. haftasında da bir iz bulunamadı

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Günay'ın, herhangi bir eşyasını yanına almadan evinden ayrıldığı belirtildi.

Jandarma ekipleri, çevre köylerde ve Akkaya Köyüne 35 kilometre uzaklıkta bulunan Gökler Beldesi'nde yer alan eski maden ocaklarında kapsamlı bir arama gerçekleştirdi; ancak sonuç alınamadı.

ÇALIŞMALAR SONA ERMESİNE RAĞMEN UMUDUNU KAYBETMEDİ

Her geçen gün endişeleri artan Günay'ın yakınları ve köylüler, jandarma arama çalışmalarını sonlandırmış olmasına rağmen umudunu kaybetmedi.

Özellikle hafta sonları gönüllü olarak çevreyi araştırmaya devam eden köylüler, Akkaya Köyü çevresinde ve ulaşılması güç alanlarda kendi imkanlarıyla arama yapıyor.

Günay'ın kaybolduğu gün köyde sakin bir şekilde dolaştığını gören birkaç köylü, yaşlı kadının evden neden ayrıldığına dair herhangi bir bilgiye sahip değil. Yakınları, Günay'ın bulunması için duyarlı vatandaşlardan destek beklediklerini ifade ediyor.