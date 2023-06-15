Gediz’de motosiklet kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında karı koca yaralandı.

Gediz’de motosiklet kazası: 2 yaralı

Kaza bugün öğle saatlerinde Gediz-Uşak kara yolu Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gediz’den Uşak istikametine gitmekte olan N.A.(36) idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin aniden yola çıkması üzerine sürücüsünün hakimiyetinden çıktı.

aw915082-02.jpgMotosiklet sürücüsü N.A. yaklaşık 20 metre boyunca fren yapmasına rağmen yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Kazada motosiklet sürücüsü N.A. ve arkasında yolcu olarak bulunan eşi N.A. yaralandı. Kazayı gören sanayi esnafının ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara kaza mahallinde ilk müdahalenin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

aw915082-03.jpgYaralılar Gediz Devlet Hastanesinde müşahede altında tutulurken, polisin kazaya sebep olan sürücüyü belirleme çalışmaları devam ediyor. (İHA)

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