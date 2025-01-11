Gedson Fernandes beyin sarsıntısı geçirdi

Kaynak: İHA
Gedson Fernandes beyin sarsıntısı geçirdi

Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes, Bodrum FK maçının 25. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası beyin sarsıntısı sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında evinde Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Cher Ndour ve 40. dakikada Ciro Immobile kaydetti.

Siyah-beyazlıların başarılı futbolcusu Gedson Fernandes ise müsabakanın ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Yaşadığı bir ikili mücadele sonrası yerde kalan 26 yaşındaki futbolcuya ilk müdahalesi saha içinde yapıldı. Ayağa kalkmakta zorlanan Gedson, beyin sarsıntısı sebebiyle mücadeleye devam edemedi.
Gedson Fernandes’in yerine 25. dakika Al Musrati oyuna dahil oldu.

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