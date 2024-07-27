Geldiler bıraktılar kaçtılar. Yunan Sahil Güvenlik botuna suçüstü. Ölüme terk ettiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Geldiler bıraktılar kaçtılar. Yunan Sahil Güvenlik botuna suçüstü. Ölüme terk ettiler

Kaçak göçmenleri getirip, Türk Karasularına bırakan Yunan Sahil Güvenlik botu yine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın İHA'larına suçüstü yakalandı. Olayın İHA'larca görüntülenmesinin ardından Sahil Güvenlik Ekipleri ölüme terk edilen kaçak göçmenleri kurtardı. Bu anlar da görüntülendi.

Milli Savunma Bakanlığı Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Sisam Adası açıklarına getirip, bıraktığı kaçak göçmen botunu İHA'larla suçüstü yakaladı. Yunan sahil güvenlik botu eşliğinde kaçak göçmen dolu bot Türk Karasularına getirilip, bırakıldığı anlar saniye saniye görüntülendi. O görüntüler Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA'lar tarafından kaydedildi. Yunanlıların suçüstü yakalanmalarının ardından, bölgeye süratle Sahil Güvenlik botları gönderildi. Ölüm terk edilen kaçak göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince ölümden kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan tarafından Sisam Adası açıklarına bırakılan düzensiz göçmenlerin, Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldığını bildirdi.
MSB’den sosyal medya hesabından açıklamada, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile 24 Temmuz 2024’de icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası’nın kuzey doğusunda, Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet bot bıraktığı görüntülendi. Fırtınalı havada zor anlar geçiren göçmenler bölgeye intikal eden 1 adet Sahil Güvenlik botumuz tarafından kurtarıldı” ifadeleri yer aldı.

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