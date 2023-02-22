Geleceğe Dönüş ekibi yıllar sonra bir arada

En İyi Yönetmen Oscar'ı dahil sinema dünyasının birbirinden prestijli ödüllerini kucaklamayı başaran Robert Zemeckis'in imzasını taşıyan 'Geleceğe Dönüş' film serisi gişede de rekorlar kırmış ve tüm dünyada adeta bir fenomen haline gelmişti.

Geleceğe Dönüş' filminin oyuncuları yılları sonra yeniden bir araya geldi. Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson ve Tom Wilson, Portland Oregon’daki bir fuarda buluştular.

Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson ve Tom Wilson, birlikte çekildikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayınladı. Thompson, gönderisinde "Vay be... Bugün #bttf ailemle en güzel zamanımı geçirdim" ifadelerine yer verdi.