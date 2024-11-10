Geleceğe Dönüş'ün efsane aracı tekrardan üretildi

1985 yılında "Geleceğe Dönüş" film serisiyle dünyada efsaneleşen DeLorean, artık Almanya'nın Grafenrheinfeld kasabasında bir mühendis tarafından 3D yazıcılarla yeniden yaratıldı. Jan Wittholz, kilerinde kurduğu atölyede, orijinalinin neredeyse birebir kopyasını üretti. Filmdeki ikonik özellikleri taşıyan aracın Flux-Kompansatörü ışıldıyor, tipik sesi duyuluyor ve arka taraftan duman çıkıyor. Ancak bu model, orijinalinin üçte biri boyutunda. Bu olağanüstü yeniden üretim, büyük ölçüde 3D yazıcılarla yapıldı.

Wittholz’un projesi, sadece bir model yapmaktan fazlasıydı. Aracın her bir parçası titizlikle tasarlandı ve yazıcıda üretildi. İlk olarak, bir felgeyi 3D yazıcı ile üretmeye başladığında, tasarım süreci de ön plana çıkıyor. CAD programlarıyla yapılan bu tasarımlar, mühendis için yaratıcı bir süreçti. "Bu, gerçekten yaratıcı bir iş; modellemeyi yaparken, baskı için uygun olup olmayacağını da göz önünde bulundurmalısınız," diyor Wittholz.

Yazıcılarda Zorluklar ve Sınırlar

3D yazıcılarla çalışmak, çok sayıda zorluk içeriyor. Yazıcılar, özellikle bazı parçaları basarken sınırlamalarla karşılaşıyor. Örneğin, havada duran bir şekli basmak, yapıldığı ortamda sabitlenmediği sürece mümkün olamıyor. Ayrıca, her malzemenin doğru sıcaklıkta işlenmesi gerekiyor; yanlış sıcaklıklar, parçaların şekil almasını engelliyor ya da bozulmasına yol açabiliyor.

Wittholz, projede 1.100 saatten fazla zaman harcadı. Felgenin yapımı tek başına bir buçuk gün sürdü. Parçaların her biri, titiz bir planlama ve dikkatle üretildi. Bu sürecin, düşündüğünden çok daha fazla zaman aldığını belirtiyor: "Yapılması gereken işler daha fazla zaman alıyor," diyor ve ekliyor, "Modelleri internetten alıp hemen kullanamıyorsunuz, bu yüzden filmden orijinal fotoğraflara bakarak her bir detayı incelemek zorundasınız."

Kendi Yapım Çerçevesi ve Parçalar

Wittholz, DeLorean’ı tamamlamak için yalnızca 3D yazıcıları kullanmadı. Aracın çerçevesi için, Hollanda merkezli bir firmadan küçük araç kitleri satın aldı. Aracın geri kalan parçaları ise, motorsportundan arta kalan parçalarla birleşti. 3D yazıcıyla yapılan parçalar arasında, filmdeki "Mr. Fusion" gibi detaylar da bulunuyor. Bu cihaz, filmdeki gibi muz kabukları ve bira ile yakıt üretiyor. Wittholz, bu parçaların her birini 3D yazıcıyla yeniden üretmiş.

Gelecekteki Sergiler ve Yollara Çıkmayan DeLorean

Wittholz’un DeLorean’ı, sürüş için tasarlanmadı. Ancak model, genç kızının 10 yaşında olmasına rağmen direksiyon başına geçebileceği kadar küçük. Aracın sürülebilir olması, sadece bir eğlence aracı olmanın ötesine geçmesini sağladı. 1980'lerde üretilen 9.000 orijinal DeLorean'dan sadece 300'ü Almanya'da kaldı. DeLorean, artık yolda değil, fuarlarda sergilenmek üzere planlanıyor. 3D yazıcılarla üretilen bu model, özel bir üretici tarafından kullanılacak ve gelecekteki fuarlarda sergilenecek.

Jan Wittholz’un DeLorean yeniden yapım projesi, teknoloji ve mühendisliğin sınırlarını zorlayan bir başarı hikayesi. Bu projenin, sadece 3D yazıcıların potansiyelini değil, aynı zamanda nostaljik bir film aracının nasıl yeniden hayat bulabileceğini de gözler önüne seriyor.