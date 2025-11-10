YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Özel Viafen Fen Lisesi öğrencileri Aksaray Üniversitesi’nde bilim ve araştırma atmosferini yerinde inceledi.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), şehirde bilime ilgi duyan gençleri ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Özel Viafen Koleji Fen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencileri üniversiteye gerçekleştirdikleri kapsamlı ziyaretle, kampüs alanını, akademik yapılanmayı, mühendislik çalışmalarını ve yürütülen bilimsel projeleri yerinde görme imkânı buldu.

Programın ilk durağı ASÜ Rektörlük Binası oldu. Senato Salonu’nda öğrencileri ağırlayan ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erşan Sever, üniversitenin fakültelerini, laboratuvar altyapısını, AR-GE kültürünü, Teknopark yapısını ve öğrenciye sağlanan sosyal imkânları ayrıntılı bir şekilde anlattı. Sever, Aksaray Üniversitesi'nin akademik ve bilimsel büyümesine dikkat çekerek:

“ASÜ, araştırma üniversitesi vizyonunu her geçen yıl güçlendiriyor. Altyapımız, laboratuvar kapasitemiz ve disiplinler arası proje kültürümüz sürekli gelişmekte” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sever’e günün anısına çiçek takdim etti; program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle devam etti.

Teknik detaylar öğrencileri etkiledi

Rektörlük ziyaretinin ardından öğrenciler ASÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne geçti. Burada bölüm öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Bayraklı öğrencilerle bir araya geldi. Projeler, savunma teknolojileri, yapay zekâ uygulamaları, endüstriyel otomasyon sistemleri, yenilenebilir enerji, sensör teknolojileri ve yürütülen akademik çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum yapan Bayraklı, laboratuvarlarda devam eden projeleri de yerinde anlattı.

Öğrenciler özellikle laboratuvarlardaki uygulamalı çalışmalar sırasında akademisyenlere yoğun soru yöneltti ve mühendislik alanındaki eğitim süreçlerine dair merak ettikleri pek çok noktayı sahada gözlemledi.

“Bu ziyaretler yol gösterici”

ASÜ yöneticileri bu tür etkinliklerin “meslek seçimi ve akademik yönlendirme” noktasında lise öğrencileri için büyük önem taşıdığını vurgularken, Viafen Fen Lisesi öğretmenleri de öğrencilerin üniversite ortamını ve bilimsel iklimi yerinde görmesinin ufuk açıcı bir kazanım olduğunun altını çizdi.

Ziyaret, yaklaşık yarım gün sürdü. Öğrenciler hem kampüs atmosferini deneyimleme hem de üniversite dünyasının nasıl çalıştığını ilk elden görme fırsatı yakalamış olarak Aksaray Üniversitesi’nden ayrıldı. Bu tür üniversite buluşmalarının ilerleyen süreçte devam etmesi bekleniyor.