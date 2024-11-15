Geleceğin hemşireleri diyabete dikkat çekti

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, NÖHÜ Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ve Diyabet Hemşireliği Derneği iş birliğiyle 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabet hastalığına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Meydanında düzenlenen etkinlikte diyabet hastalığına ilişkin risk faktörlerini belirlemek amacıyla Niğde halkına yönelik tarama çalışmaları yapıldı. Etkinlik süresince katılımcıların boy, kilo ve kan şekeri ölçümleri gerçekleştirildi. Elde edilen verilerle bireylerin risk faktörleri belirlendi ve uzmanlar tarafından gerekli danışmanlık hizmeti sunuldu. Diyabet Hemşirelik Derneği ile iş birliği içerisinde, Niğde Belediyesi önünde açılan stantta halka diyabetle ilgili bilgilendirme yapıldı.

"NÖHÜ OLARAK TOPLUM SAĞLIĞINA KATKI SUNMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Etkinlik kapsamında kurulan standı ziyaret eden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, "Bölgesel kalkınma odaklı, öncelikli alanlarda ihtisaslaşmış, topluma hizmette öncü ve yenilikçi bir üniversite vizyonuyla toplum sağlığına katkı sunmayı sürdürüyoruz. Üniversitemiz öncülüğünde düzenlenen bu anlamlı etkinliğin diyabetle mücadelede erken teşhisin önemine ve söz konusu hastalığa yönelik farkındalık oluşturmak adına önemli bir adım. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.