Geleceğin Miami’si: KKTC

Akdeniz’in yükselen yıldızında yatırım fırsatları, hukuki düzenlemeler ve ekonomik analizler.

Bazı ülkeler vardır ki, hem stratejik, hem ekonomik hem de turistik özellikleriyle dünyanın dört bir yanından herkesi cezbeder. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Katar, İsviçre, Suudi Arabistan ve Singapur ilk akla gelenlerden.

Ama bir ülke var ki; havası, suyu, iklimi ve sunduğu fırsatlarla son yıllarda cazibe merkezi haline geldi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Yavru vatan KKTC, cazip yatırım seçenekleriyle göz dolduruyor. Bölgenin geleceğini gören yerli ve yabancı yatırımcılar, KKTC’de özellikle gayrimenkul ve turizm yatırımları yapıyor.

KKTC’de çeşitli izlenimlerim oldu. Siyasilerle, yatırımcılarla ve iş insanlarıyla zaman zaman istişareler yapıyorum. Herkes KKTC’nin geleceğine vurgu yapıyor. Hükümet, özellikle Türklerin adaya sahip çıkmasını ve yatırım yapmalarını bekliyor. Görüştüğüm gayrimenkul uzmanları, vadeli ve faizsiz ödeme seçeneklerinin altını çiziyor. Bölgede Türk müteahhitler önemli projelere imza atıyor. Konut ve arsa fırsatları üst seviyede. Türkiye'ye kıyasla konut fiyatları daha uygun. Turistik bölgelerdeki arsalar yüksek talep görüyor. Bu durum, yatırımcılar için kârlı bir döviz getirisi anlamına geliyor.

KKTC’de gayrimenkul piyasasında yoğun ilgi sebebiyle hükümet bazı düzenlemeler yaptı. Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren "Sözleşmeler Değişiklik Yasası" önemli sorumluluklar getirdi. Örneğin; yabancılar artık kayıtsız taşınmazlarını tapu ve vergi dairelerine kaydettirmek zorunda. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için KKTC’de ev alma hakkı üçe çıkarıldı, yabancıların hakkı ise iki gayrimenkulle sınırlı. KKTC’ye odaklanan yatırımcıların bu yeni yasal düzenlemeyi dikkate almaları gerekiyor.

Peki, KKTC yatırımcılar için neden fırsatlar ülkesi? Hükümet, çeşitli teşviklerle yerli ve yabancı yatırımcıları bölgeye çekmek için özel bir çaba sarf ediyor. Bu teşvikler yatırımcıların iştahını kabartıyor. Coğrafi konumu nedeniyle konut fiyatları gayet uygun. Yatırım bazında konutlara yapılan yatırımın geri dönüş süresi Türkiye ile kıyaslandığında oldukça kısa. Yatırım sonrası teslim edilen konutlardan kira getirisi de elde edilebiliyor. Örneğin, bir konut aldığınızda kira getirisi ortalama 5 ila 7 yıl içinde yatırım maliyetini geri kazandırabiliyor. Türkiye’de amortisman süreleri 20 yılı bulabilirken, KKTC’de bu süre en fazla 10 ila 12 yıl olarak belirtiliyor.

Ayrıca, sıfır faizli, 48 ay vadeli ödeme seçenekleri mevcut. Bu konutları yazlık olarak da kullanabilirsiniz. Konut yatırımlarında Türk vatandaşlarına öncelik tanınıyor. Tapu ve kontrat gibi işlemler kısa sürede tamamlanabiliyor. Emlak vergisi oranları Türkiye'ye göre daha düşük seviyede. KKTC’de suç oranları oldukça düşük. Yılın hemen hemen her günü güneşli hava hâkim. İş ve yaşam kalitesi oldukça yüksek. Girne, Esentepe, İskele, Gazimağusa – Kapalı Maraş, Ötüken, Salamis, Kumyalı, Geçitkale ve Boğaz bölgeleri yatırımcılar için cazip bölgeler. Turizm için de umut vadeden Kuzey Kıbrıs, Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından yüz binlerce turist ağırlıyor.

“Geleceğin Miami’si” olarak anılan KKTC’ye Türkiye, Avrupa Birliği, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerinden büyük talep var. Akdeniz’in keşfedilmemiş incisi KKTC’deki fırsatlara bir göz atmanızı öneririm.

Bu vesileyle 20 Temmuz – 18 Ağustos 1974 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Kıbrıs Barış Harekâtı’na da değinmek istiyorum:

Harekâtın 51. yıl dönümünü kutluyoruz. Türkiye, garantörlükten doğan haklarını kullanarak, Yunanistan’ın “Enosis” emellerini sona erdirdi. Kıbrıs Türk toplumunun hakları ve güvenliği teminat altına alındı. Adaya barış ve huzur hâkim oldu. Rum yönetiminin baskıcı politikaları sona erdi. Harekâtta şehit olan askerlerimizi, Rum kesiminin saldırılarında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

KKTC, Türkiye’nin garantörlüğünde stratejik bir geleceğe doğru yürüyor. Bu yürüyüş, Türkiye’nin şemsiyesi altında çok daha ilerilere uzanacaktır.