Geleceğin yıldızları Antalya’da buluşuyor

Antalya, çocuk futbolunda dünya sahnesine adını altın harflerle yazdırıyor. Bu yıl ikinci kez düzenlenen Junior World Cup Antalya (JWCA) – Çocuklar Futbol Dünya Kupası, 16-20 Nisan 2025 tarihlerinde Belek’te gerçekleşecek.

5 kıtadan 28 ülkeyi temsil eden 300’den fazla takım ve 3.000’i aşkın genç yetenek, dev organizasyonda boy gösterecek. Selectum Hotels & Resorts’un isim ve konaklama sponsorluğunda, Antalya Valiliği himayesinde hayata geçen turnuva, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın desteğiyle düzenleniyor.

Geçen yıl ilki yapılan JWCA, 2024’te Beşiktaş, Porto ve River Plate gibi kulüplerin şampiyonluklarıyla dikkat çekmişti. Bu yıl ise Bayern Münih, Manchester City, Borussia Dortmund, Sporting Lizbon ve Kızıl Yıldız gibi dünya devlerinin altyapı takımları sahaya çıkacak. Turnuva Direktörü Mert Paflak, “JWCA, futbolu birleştiren bir festival. 2028’de dünyanın en büyük çocuk futbol karnavalını hedefliyoruz,” diyerek organizasyonun vizyonunu vurguladı.

Antalya, bu etkinlik sayesinde spor turizminin de merkezi haline geliyor. Sezon öncesi 3.000 genç sporcu ve 2.500’den fazla aile, Belek’teki otellerde konaklayarak bölgeye ekonomik canlılık katacak. Maçlar Belek sahalarında oynanırken, 19 Nisan’daki finaller Titanic Mardan Stadyumu’nda ünlü isimlerin katılımıyla şölene dönüşecek. Organizasyonda Yılmaz Vural, Tugay Kerimoğlu ve Necati Ateş gibi futbol dünyasının yıldızları da yer alacak.

“Çocuklar Oynadıkça Gelişir” mottosuyla yola çıkan JWCA, gençlere sporun ötesinde dostluk ve ilham sunuyor. Antalya’yı uluslararası arenada tanıtan bu turnuva, geleceğin Messi’lerini ve Ronaldo’larını yetiştirme yolunda emin adımlarla ilerliyor.