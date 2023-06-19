Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi'nden anayasa değişikliği değerlendirmesi

Mecliste başlayan yeni dönemle birlikte grup kurmayı hedefleyen DEVA, Gelecek ve Saadet kurmayları, iktidarın sivil anayasa söylemine dair değerlendirmede bulundu.

Gelecek, DEVA ve Saadet Partisi'nden anayasa değişikliği değerlendirmesi

CHP ile yapılan ortak listelerden aday gösterilen DEVA, Gelecek ve Saadet partili milletvekillerinin 40’a yakın sayıda Meclis’te temsil imkânı bulması üzerine üç parti grup kurma çalışmalarına başladı.

Bu partilerin iktidarın anayasa değişikliği teklifine ve geçen dönemde gündeme gelen başörtüsü teklifine bakışı da merak konusu oldu.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, partilerin kurmayları başörtüsü teklifine ilişkin “Tekrar Meclis’e geleceğini düşünmüyoruz. Bundan sonra ‘yeni anayasa’ söylemini daha çok kullanacaklardır” yorumunu yapıyor.

"İNSANLAR BIKMIŞ"

Kurmaylar yeni anayasaya ilişkin de “Teklif gelmeden ‘Destekleriz, desteklemeyiz’ demek doğru değil. Şu ana kadar 1980 Anayasası’nın çoğu bu iktidarın döneminde değişti. ‘Darbe anayasası’ diyorlar ama bugün kullandığımız Erdoğan’ın anayasası.

Siyaset mühendisliğiyle anayasayı devleti ele geçirme çalışması için kullanmaya çalıştılar.

Şimdi kira sorunları, enflasyon, yüksek fiyatlar var. İnsanlar bıkmış. Asıl gündem bu ama ‘sivil anayasa’ diyorlar” eleştirisini getirdi.

Millet İttifakı’nın hazırladığı güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş teklifini anımsatan kurmaylar, “İktidar önce var olan anayasaya uygun hareket etsin. Ondan sonra anayasa değişikliği teklifi önersin.

Biz seçimlerden önce Millet İttifakı olarak 84 maddelik bir anayasa değişikliği teklifi önerdik.

Önce bunun üzerinde bir değerlendirme yapılsın ve mutabakata varalım. Ondan sonra bir eksik varsa birlikte tamamlayalım, fazlası varsa çıkartalım.

Önce bu halkın değişikliği isteyen yarıya yakının önerdiği anayasa teklifine bakalım” diye konuştu.

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