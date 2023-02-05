Gelecek Partisi’nin kurucu isminden flaş çıkış: Erdoğan tüm çatışmalarımıza rağmen aileden biridir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun tartışma yaratan "Cumhurbaşkanı karar alırken bizi dinlemez kendi karar alırsa kriz çıkar, Meclis desteğini kaybeder, ülke yeniden seçime gider" çıkışının ardından, sosyal medyada “küçük parti” yorumları yapılmıştı.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Muhsin Emre Demiröz’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"ERDOĞAN AİLEDEN BİRİDİR"

Demiröz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gelecek Partisi’ne ‘küçük parti’ sayın genel başkanımıza ‘küçük enişte’ diyerek aklınca bizi tiye alan zavallı muhalifler; size don olan bize gömlek olur. Tayyip Erdoğan, tüm çatışmalarımıza rağmen aileden biridir. Eğer böyle yapmaya devam ederseniz, bizden çok siz üzüleceksiniz.” ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU UYARMIŞTI

Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında "Muhalif kesimden konuşanlara sesleniyorum: Sakın ha kolay bir zafer ve bu zaferin üstünde yükselecek bir lider düşünmeyin. Zor bir seçim olacak. Çoğu zaman genel başkanlardan icazet almadan açıklama yapan parti mensuplarına da sesleniyorum, lütfen susun. Zarar veriyorsunuz. Benim partim de olsa fark etmez. Genel başkanlar dışındaki herkesin susma vakti" diye konuşmuştu.