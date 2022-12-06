Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan flaş iddia: Süleyman Soylu korunuyor

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Tele1 canlı yayınında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili flaş iddialarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de bütçe görüşmelerinde kendisine yönelik ileri sürdüğü iddiaları 'iftira' ve 'dedikodu' olarak niteleyerek, "İftiralarını ispat etmezse şerefsizdir" ifadelerini kullanmıştı.

Gelecek Partili Özdağ, Soylu'nun üslubuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Zeynel Lüle'nin sunduğu Haber Doğru programına katılan Özdağ, "Süleyman Soylu gibi insanların değil bakanlık, milletvekilliği bile yapmaması lazım. Ve bunlar korunuyorlar. Süleyman Soylu korunduğu süre içerisinde bu üslup bitmez efendim. Bu üslup Türk siyasi hayatına zarar veriyor. Bu üslup aynı zamanda Türkiye'de yaşam standartlarımıza zarar veriyor. Hayat standartlarımıza zarar veriyor. Kamplaşmayı ve kutuplaşmayı ve de küfürleşmeyi artırıyor efendim bu üslup. Doğru bir üslup değil. Süleyman Soylu'yu korumak, Türkiye Cumhuriyeti devletine zarar vermek demektir." ifadelerini kullandı.