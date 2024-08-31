Gelecek Partili Sema Ün 'Atatürk'ten rahatsız oldu. CHP listelerinden Meclis'e girmişti

Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin Atatürk'e bağlılıklarını ifade ettikleri anları sosyal medya hesabından paylaştı ve duygusal bir mesaj yayımladı.

Önsel, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her dem küllerinden yeniden doğuyor. Gözlerim yaşardı' ifadelerini kullandı. Önsel’in yaptığı paylaşıma çokça beğeni ve yorum yapıldı.

"BİZ ZATEN BİRİNCİ SEZONU ÇOK SEVMİŞTİK"

Önsel'e sosyal medya platformu X üzerinden cevap veren Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün '2007' yılına dikkat çekere, "Biz zaten birinci sezonu çok sevmiştik" ifadelerini kullandı.

Ün, Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel’in paylaşımını alıntılayarak,

"Resmen 2007 senesinin bir tekrarını yaşıyoruz. Bu filmi daha önce izledik, tekrar izlemek isteyenler varsa bize göre mahsuru yok. Biz zaten birinci sezonu çok sevmiştik” ifadelerini kullandı.