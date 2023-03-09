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Gelecek Partisi AKP’li ismin aday olması için imza topluyor

Gelecek Partisi “Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa ben de olurum” diyen AKP’li Bülent Turan için imza topluyor.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 12:53
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Gelecek Partisi AKP’li ismin aday olması için imza topluyor

Gelecek Partisi AKP’li ismin aday olması için imza topluyor
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Bu gelişme sonrasında AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın 2020 yılında bir televizyon programında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin yaptığı konuşma yeniden gündem oldu.

BÜLENT TURAN NE DEMİŞTİ?

Turan, bahsi geçen konuşmasında "Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net. Bir defa Kılıçdaroğlu'nu kaset operasyonu ile genel başkan yapanların izni ve talimatı olmadan aday olacağını açıklaması beklenmez. Siyasi dostlarına rağmen aday olamaz. Kılıçdaroğlu siyasette aday olmak, lider olmak için genel başkan olmuş biri değil. İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak cumhurbaşkanlığına adayım" ifadelerine yer vermişti.

GELECEK PARTİSİ İMZA TOPLAYACAK

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının netleşmesinden sonra Ahmet Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi'nden sürpriz bir hamle geldi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer, Bülent Turan'ın aday olabilmesi için 100 bin imza kampanyası başlattıklarını duyurdu. Söz konusu imza kampanyasına ilk imza atan isim de Vahap Özsüer oldu.

AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

Öte yandan 3 yıl önceki sözleri yeniden gündem olan Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bizim için en iyi aday hep Kemal Kılıçdaroğlu dedik. Kemal beyin adaylık sürecinde katkımız varsa ne mutlu bize! Bir ironiyi bile anlamayacak kadar 'siyasi kör' olanlara 4 ay önce neden adaylıktan çekildiğimizi gerekçeleriyle anlatmıştık. Yoksa; Güçlü Türkiye yolunda adayımız net. Bize sıradan, hatta öncesinde açıkladığımız bir ironi için 'aday olacak mısın?' diye soranlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adayımız partisiz cumhurbaşkanı olacak' dediğini duymadılar mı? Bırakın partisiz Cumhurbaşkanını, partili Cumhurbaşkanı, 5 partili yardımcı, 2 partili Belediye Başkanı da eklenmedi mi?" dedi.

 

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