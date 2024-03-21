Gelecek Partisi büyükşehirde adayını çekti: AKP’yi destekleyecekler

Gelecek Partisi, Şanlıurfa'da Cumhur İttifakı’na katıldı. Gelecek Partisi İl Başkanı Hidayet Baysal sosyal medya hesabında Şanlıurfa'da AKP’yi destekleyeceklerini açıkladı.

İl Başkanı Hidayet Baysal yaptığı paylaşımda, "Gelecek Partisi Şanlıurfa teşkilatı olarak yaptığımız iştişareler sonunda Şanlıurfa’da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Zeynel Abidin Beyazgül’e destek vereceğiz" dedi.

ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL’DEN TEŞEKKÜR

AKP’nin adayı Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise "AK Partimize ve AK Kadrolara destek çığ gibi büyüyor.

Bu akşam Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ve TBMM Başkanvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ tarafından parti rozetleri takdim edilen hemşehrilerimizle daha da güçlendik.

Ayrıca Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Hidayet Baysal ve yönetimine, yerel yönetimler seçimlerinde AK kadrolara verecekleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" paylaşımı yaptı.