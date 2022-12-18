Ahmet Davutoğlu Cumhur İttifakı'na sert sözlerle yüklendi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Demokrasi Vakfı’nın düzenlediği “Demokrasi Şurası”nda Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı'na sert sözlerle yüklenen Davutoğlu, "Onların masası, herkesin birbirine karşı çelme taktığı, herkesin rant paylaşımı içerisinde mücadele ettiği, Erdoğan, Bahçeli, Perinçek, ihale baronlarının, imar baronlarının, uyuşturucu baronlarının da yer aldığı bir kurtlar sofrasıdır. " ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sistematik bir deprem içinde olduğunu kaydeden Davutoğlu, 2023 seçimlerini sadece bir seçim olarak görmemek gerektiğini belirterek demokrasi tarihinin en kritik aşamasında olduklarını kaydetti.

Sıradan bir siyasi rekabetle de karşı karşıya olmadıklarını belirten Davutoğlu, şunları söyledi:

"Bu yoğun değişim içinde dünyada da otokrasi ile demokrasi arasında sert bir rekabet yaşanıyor. 2023 seçimleri sadece bir iktidar değişimi olarak, sadece bir seçim olarak görmemek icap eder. Demokrasi tarihimizin en kritik aşamasındayız. Son bir yılın ülke içerisindeki en önemli demokrasi tecrübesi 6'lı masanın kurulması ve bu güne kadar uyandırdığı olumlu etkidir.

"KORKU İKLİMİ ETRAFI SARMIŞSA DEMOKRASİ OLMAZ"

Eğer bir korku iklimi varsa, eğer bir korku iklimi etrafı sarmışsa, vatandaşlar tercihlerini özgür iradeyle yapamıyorsa orada demokrasi olmaz. Aslında otokratik rejimlerin en temel özelliği de iktidarları sürdürürken acımasızca bir korku iklimi oluşturma çabalarıdır. Biz geçmişte bunları gördük. Korku iklimi üzerinden iktidarlarını sürdürmek isteyenlerin nice cinayetlere, idamlara, baskılara baş vurduğunu gördük.

Böyle korku iklimi altında bu halk ne zaman seçime gitmişse korku iklimi oluşturanların karşısında ne varsa o alternatifi seçmiş ve tarihin akışına mührünü vurmuştur. Yine öyle olacaktır. Önümüzdeki yıl. Onlar bize iktidarı teslim etmeyecek, iktidarı bize millet teslim edecek ve biz o iktidarı teslim alacağız. Bir etnik, mezhebi, siyasi sınıf ve zümre tek başına o devletin sahibi olarak görülüp sistemi yönetiyor ve diğerleri ikincil konumda görülüyorsa orada demokrasi yürümez. Devleti birileri sahipmişçesine diğerleri terörist, vatan haini, trenden inenler diye tanımlamaya başladı mı orada demokrasi olmaz. Bu ülkenin vatandaşları eşittir. Yüzleşmemiz gereken sorunlarla korkmadan yüzleşmeliyiz.

"KURTLAR SOFRASINA KARŞI HALİL İBRAHİM SOFRASI"

Onların masası, herkesin birbirine karşı çelme taktığı, herkesin rant paylaşımı içerisinde mücadele ettiği, Erdoğan, Bahçeli, Perinçek, ihale baronlarının, imar baronlarının, uyuşturucu baronlarının da yer aldığı bir kurtlar sofrasıdır. Bizim masamız ise farklı kanaatlerin karşılıklı saygı içerisinde bir araya geldiği bir Halil İbrahim sofrasıdır. Bu masanın dağılması beklentisini tekrar tekrar gündeme getirenlere bir kez daha söylüyoruz; heveslenmeyin. Milletin beklentileri, umutları üzerine kurulmuş bu masa dağılmayacaktır."