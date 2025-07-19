Gelecek Partisi'nde şok istifalar! İsmail Saymaz duyurdu

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gelecek Partisi Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin'in istifa edeceğini açıkladı.

Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Saymaz şunları söyledi,

"Gelecek Partisi İstanbul milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, bugün partilerinden istifa ediyor. Temurci ve Şahin, bu akşam Davutoğlu ile görüştükten sonra yollarını ayırdıklarını kamuoyuna açıklayacaklar. İki milletvekili şimdilik herhangi bir partiye geçmeyecek."