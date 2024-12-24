Gelecek Partisi'nde üst düzey isim istifa etti

AKP'ye dönüş sinyallerinin verildiği Gelecek Partisi'nde Ankara Milletvekili Nedim Yamalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yamalı, Genel Başkan Davutoğlu'na teşekkür etti.

Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin kurduğu grup Yamalı'nın istifasının ardından dağılma tehlikesi yaşıyor. Grup kurmak için 20 milletvekili şartı bulunurken, Yamalı'nın yerine yeni bir milletvekili katılmazsa Gelecek-Saadet grubu düşecek.

Yamalı, sosyal medyada istifasını şöyle duyurdu:

"Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."