Gelecek Partisi'nden Ali Babacan'a birleşme yanıtı

Kaynak: Haber Merkezi
Gelecek Partisi'nden Ali Babacan'a birleşme yanıtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı bir canlı yayında Gelecek Partisi ile birleşme için görüşme trafikleri olduğunu söylemesi siyaset gündemini hareketlendirmişti. Babacan'ın birleşme açıklamasına bugün Gelecek Partisi'den bir yanıt geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir televizyon programında, "Gelecek Partisi ile birleşme için görüşme trafiğimiz var" diye konuştu. Bu açıklama DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin Meclis'te ortak grup kuracakları şeklinde algılanmıştı.

Babacan Halt TV yayında, "Farklı yerlerdeki merkez sağ arayışındaki insanlarla da iletişimdeyiz. Birlik ve beraberlik zamanı. Gelin, daha büyük bir birliktelikle bu ülkenin sorunlarını çözmek için hep beraber gayret gösterilim." demişti.

Babacan, açıklamasının devamında "2 partinin birleşmesinin ötesinde, farklı partilerden milletvekillerini de dahil ederek yeni bir grup oluşur mu diye de bakıyoruz" demiş, bu iki partiye başka katılımların olabileceği sinyalini vermişti.

Gelecek Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Babacan'ın bu açıklaması alıntılayarak Babacan'a yanıt verdi. İsa Mesih Şahin, Babacan'ın açıklamasının üzerine 'iş işten geçtikten sonra" anlamında kullanılan "Bade Harabül Basra (“Basra harap olduktan sonra)” diye yazdı.

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