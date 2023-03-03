Gelecek Partisi'nden flaş ‘aday’ açıklaması: Kamuoyu kimi bekliyorsa isim o...

Altılı Masa'nın Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenen 12. toplantısının ardından 'Cumhurbaşkanı adayı' konusunda çıkan tartışmalar sürerken Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan'dan açıklama geldi.

“KAMUOYU KİMİ BEKLİYORSA İSİM O...”

Habertürk TV'de 'Açık ve Net' programına konuk olan Özcan, "Uzlaşılan isim Kılıçdaroğlu mu" sorusuna, "Üç aşağı beş yukarı kamuoyu kimi bekliyorsa isim o ama burada ismi bir partinin temsilcisi olarak söylemem, pazartesi günü açıklama yapacağız diyen liderlere nezaketsizlik olur" yanıtını verdi.

Gazeteci Gürkan Zengin'in, "Şaşıracağımız, adı geçmeyen bir isim mi" sorusuna ise Gelecek Partili Özcan verdiği yanıtta "Hayır, değil" ifadelerini kullandı.