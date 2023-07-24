Gelecek Partisi’nden Kılıçdaroğlu'na Özdağ tepkisi

Gelecek Partisi, yaptığı yazılı açıklama ile Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalandığı ortaya çıkan protokole tepki gösterdi.

Gelecek Partisi’nden Kılıçdaroğlu'na Özdağ tepkisi

Editör: İsa Karaarslan

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemelerinin ardındaki anlaşmaya ilişkin iddialarda bulunmuştu.

Özdağ, KIlıçdaroğlu ile üç bakanlık ve MİT için yazılı mutabakat yaptıklarını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu ise protokolü "Protokolü sadece Ümit bey ile ben biliyordum, Faik Öztrak dahil kimsenin haberi yoktu" diyerek doğrulamıştı.

"SİYASİ VE AHLAKİ BİR DEĞERİ YOKTUR"

Gelecek Partisi, Twitter hesabından paylaştığı yazılı açıklamayla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında iki seçim arasında imzalandığı ortaya çıkan protokole, "Bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasında mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Açıklamada, Ümit Özdağ'ın protokolü açıklamasının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu arayarak görüşlerini aktardığı da belirtildi.

Söz konusu tartışmaların, iktidarın üst üste yaptığı zamların tartışılmasını engellediği belirtilen açıklamada "Herkesin odaklanması gereken ana gündem maddesi yarın gerçekleşecek TBMM olağanüstü toplantısı olmalı" ifadeleri kullanıldı.

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