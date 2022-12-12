﻿Gelecek Partisi'nin acı günü. Davutoğlu duyurdu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Kars Gençlik Kolları Başkanı Turgay Oranlı’nın vefatını 'Başımız Sağ Olsun' sözleriyle duyurdu.

''RUHU ŞAD, MEKÂNI CENNET OLSUN''

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ''Başımız Sağ Olsun. Kars Gençlik Kolları Başkanımız sevgili kardeşim Turgay Oranlı’nın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, teşkilatımıza sabır ve başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.'' ifadelerini kullandı.