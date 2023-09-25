Gelecek Partisi’nin ardından DEVA Partisi de AKP ile ittifak kapılarını araladı

Gelecek Partisi'nin ardından DEVA Partisi de yerel seçimler için AKP'ye açık kapı bıraktı. DEVA Partisi Eskişehir İl Başkanı Resul Ertürk, yerel seçimlerde kendi adaylarıyla girmek istediklerini ancak AKP de dahil tüm partilerle görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

KAYNAK: ANKA
Gelecek Partisi’nin ardından DEVA Partisi de AKP ile ittifak kapılarını araladı

DEVA Partisi Eskişehir İl Başkanı Resul Ertürk, yerel seçimlere ve ittifak tartışmalarına ilişkin konuştu. Genel merkezden kendilerine herhangi bir direktif gelmediğini belirten Ertürk, partililerin ve yönetim kurulu üyelerinin DEVA Partisi’nin yerel seçimlerde aday çıkarmasından yana olduğunu ifade etti.

deva.jpg Şehrin yararına tüm partilerle görüşmeye ve iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyleyen Ertürk, AKP, MHP, CHP başta olmak üzere tüm siyasi partilerle görüşebileceklerini kaydetti. Ertürk, şunları söyledi:

“HER SEÇİM ORTAMINDA BAŞKAN ADAYLARIMIZI ÇIKARMAK İSTİYORUZ”

“Şu ana kadar genel merkezimizden bize gelen net bir direktif, politika bulunmamakta ama genel merkezimiz seçim işleri başkanlığımız çalışmalarına devam ediyor. Bu anlamda illerimizden, ilçelerimizden raporlar alıyorlar. Aynı zamanda saha koordinatörlerimiz var. Onlar da araştırma yapmaya devam ediyorlar. Süreç hala devam ediyor. Yerel seçimlere kısa bir zaman kaldı. Ancak bu noktada doğru kişinin tespit edilmesi açısından da bu çalışmaların önem arz ettiğini düşünüyoruz. Eskişehir Deva Partisi İl Başkanlığı olarak bütün arzumuz, isteğimiz büyükşehir de dahil olmak üzere il, ilçe, belde her seçim ortamında başkan adaylarımızı çıkarmak istiyoruz. Seçimlere aktif olarak katılmak istiyoruz. Ancak genel merkezimizin bize yön vereceği politikalarla uyumlu şekilde çalışacağız."

"İTTİFAK HALK NEZDİNDE KARŞILIK BULMADI"

Eskişehir özelinde amacımız Eskişehir halkına maksimum faydayı nasıl sağlayabiliriz, bütün amacımız bu. Bu doğrultuda mevcut Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun, ilçe başkanlarımız olsun onlarla da aktif görüşmeye açığız. Diğer siyasi partilerle de görüşmeye açığız. Bir ittifak ortamı oluşmayabilir ancak iş birliğine her zaman açığız. İttifak ortamı genel seçimlerdeki başarısızlıktan dolayı halk nezdinde karşılık bulmadı. Ancak iş birliği bu anlamda mümkün değil. Amacımız Eskişehir halkına maksimum faydayı verebilmek. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. DEVA Partisi olarak da önceliğimiz kendi adaylarımızı çıkarmak üzerinde. Ama şehrimiz için ne gerekiyorsa da her zaman varız biz."

"TÜM SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞEBİLİRİZ"

"AK Parti özelinde bir ittifak ifadesinden ziyade halk nezdinde ittifakın çok karşılık bulmadığını düşünenlerdeniz. Siyasi partilerle her zaman görüşmeye açığız. AK Parti olsun, MHP olsun, CHP olsun, diğer partilerimiz olsun. Fikir alışverişinde her zaman fayda vardır. Bu anlamda iş birliğinin doğru olacağını düşünüyoruz. DEVA Partisi Eskişehir İl Başkanlığı olarak tek tek arkadaşlarımızla da görüştük. Sadece benim fikrim değil, bu yönetimimizin de aynı zamanda diğer üyelerimizin de ortak fikri kendi adaylarımızı çıkarmak üzere. Seçimlerde kendi adaylarımız üzerinde bir politika üretmek istiyoruz. Bunun bize katkı sağlayacağını, sinerji yaratacağını düşünüyoruz. Ancak önceliğimiz Eskişehir halkı. Eskişehir halkına maksimum faydayı nasıl sağlayabiliriz, bunun üzerine bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu noktada da iş birliklerine önem veriyoruz. Diğer siyasi partilerle fikir alışverişinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz.”

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