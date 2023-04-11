11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Galatasaray kaynağını buldu

Galatasaray gelecek sezon için önemli bir gelir yaratmayı düşünüyor. Gözler başka takımlarda oynayan krialık futbolcularda.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 11:04
Takip Et

Gelecek sezon için Galatasaray kaynak buldu

Galatasaray kaynağını buldu
+
Aa
-

Editör: Fatma Demirkaya

Galatasaray'ın farklı takımlarda kiralık forma giyen oyuncularından memnun olduğu öğrenildi.

Sarı kırmızılılar, bu futbolcuların satışından elde edilecek gelirle yeni sezon kadrosu için kaynak oluşturacak.

Galatasaray'da yaz transfer döneminde birçok futbolcu kiralık olarak başka takımlara gönderilmişti.

Bu oyunculardan özellikle Mustafa Muhammed ve Olimpiu Morutan'ın performansı yüzleri güldürdü.

Sezon başında Nantes'a kiralanan Muhammed, Fransız ekibiyle 45 maçta görev aldı. Bu süreçte 11 kez fileleri havalandıran Mısırlı futbolcu, 5 kez de gol pası verdi. TRT Spor'un haberine göre 25 yaşındaki golcünün, sezon sonunda Galatasaray'dan bonservisiyle ayrılması bekleniyor.

Sarı kırmızılılar Olimpiu Morutan'ı ise sezon başında İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralamıştı. Galatasaray'da isteneni veremeyen Rumen futbolcu, İtalya'da kendini göstermeye başladı. Pisa ile 31 maça çıkan Morutan, takımına 6 gol 7 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray yönetimi, bu iki futbolcunun satışıyla önemli bir gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Sarı kırmızılılar böylece Icardi ve Rashica'nın bonservisini almak için kaynak oluşturacak.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
1
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
2
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
3
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
4
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
5
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
6
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
7
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
﻿Gaz sancısı nedir? Gaz sancısı belirtileri nelerdir? Gaz sancısı tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Gaz sancısı nedir? Gaz sancısı belirtileri nelerdir? Gaz sancısı tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Gaz sancısı nedir? Gaz sancısı belirtileri nelerdir? Gaz sancısı tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿DSP Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
﻿DSP Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
﻿DSP Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
﻿Rüyada boya görmek ne demek? Rüyada boya görmek neye işaret?
﻿Rüyada boya görmek ne demek? Rüyada boya görmek neye işaret?
﻿Rüyada boya görmek ne demek? Rüyada boya görmek neye işaret?
﻿Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam etti
﻿Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam etti
﻿Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.