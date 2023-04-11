Galatasaray kaynağını buldu

Editör: Fatma Demirkaya

Galatasaray'ın farklı takımlarda kiralık forma giyen oyuncularından memnun olduğu öğrenildi.

Sarı kırmızılılar, bu futbolcuların satışından elde edilecek gelirle yeni sezon kadrosu için kaynak oluşturacak.

Galatasaray'da yaz transfer döneminde birçok futbolcu kiralık olarak başka takımlara gönderilmişti.

Bu oyunculardan özellikle Mustafa Muhammed ve Olimpiu Morutan'ın performansı yüzleri güldürdü.

Sezon başında Nantes'a kiralanan Muhammed, Fransız ekibiyle 45 maçta görev aldı. Bu süreçte 11 kez fileleri havalandıran Mısırlı futbolcu, 5 kez de gol pası verdi. TRT Spor'un haberine göre 25 yaşındaki golcünün, sezon sonunda Galatasaray'dan bonservisiyle ayrılması bekleniyor.

Sarı kırmızılılar Olimpiu Morutan'ı ise sezon başında İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralamıştı. Galatasaray'da isteneni veremeyen Rumen futbolcu, İtalya'da kendini göstermeye başladı. Pisa ile 31 maça çıkan Morutan, takımına 6 gol 7 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray yönetimi, bu iki futbolcunun satışıyla önemli bir gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Sarı kırmızılılar böylece Icardi ve Rashica'nın bonservisini almak için kaynak oluşturacak.